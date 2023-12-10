Zonguldak'ta ev heyelan altında kalarak yıkıldı

Zonguldak'ta kuvvetli yağış sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle bir ev yıkıldı ve içinde mahsur kalan anne ve oğlu için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. İkinci bir heyelanın yaşandığı bölgede kurtarma ekipleri de toprak altında kaldı.

ZONGULDAK'ta kuvvetli yağışla, bir ev heyelan altında kalarak yıkılırken, içinde Perihan Çakar (70) ve oğlu Sait Çakar'ın (50) mahsur kalmış olma ihtimaline karşı ekipler yıkıntıda arama- kurtarma çalışması başlattı.

OIay, akşam saatlerinde Asma Mahallesi Tulumba Üstü Sokak mevkisinde yaşandı. Kentte etkisini sürdüren yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Perihan Çakar'a ait ev heyelanla gelen toprak ve kaya parçalarının altında kalıp yıkıldı. Evin yıkıldığını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Evde yaşayan anne Perihan Çakar ve oğlu Sait Çakar'a ulaşılamadı. Ekipler, anne ve oğlun yakınlarından da dışarıda olup olmadıklarına dair bilgi alamadı. Anne ve oğlunun heyelan altında kalıp yıkılan evin içinde olma ihtimaline karşı arama- kurtarma çalışması başlatıldı, çevrede de güvenlik önlemi alındı.

İKİNCİ HEYELANDA KURTARMA EKİPLERİ TOPRAK ALTINDA KALDI

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle anne ve oğlunun arama-kurtarma çalışmalarının yapıldığı bölgede ikinci bir heyelan meydana geldi. Kurtarma çalışmalarını yürüten ekipler, toprak altında kaldı. Bölgeye çok sayıda ambulans, arama-kurtarma ekibi, Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan maden işçileri sevk edildi. Heyelanın yaşandığı bölgedeki tüm vatandaşlar, tehlike sebebiyle alandan uzaklaştırıldı. (DHA)