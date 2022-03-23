Zonguldak'ta esnaf kooperatifi başkanını silahla yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Haberler

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Zonguldak'ta esnaf kooperatifi başkanını silahla yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

AA - Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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Zonguldak'ta esnaf kooperatifi başkanını silahla yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta, Ereğli Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mehmet Azman'ı silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ta, Ereğli Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mehmet Azman'ı silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ereğli ilçe merkezindeki kooperatif binasında dün Azman'ın silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan E.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bacağından yaralanan Azman'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İlçe merkezindeki kooperatif binasına dün gelen E.B. ile Azman arasında tartışma çıkmıştı. E.B. silahla ateş ederek Azman'ı bacağından yaralamıştı.

Zonguldak'ta esnaf kooperatifi başkanını silahla yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Zonguldak, Ereğli, Kredi, Azman, Güncel, Haberler

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