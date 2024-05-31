Zonguldak'ta Esnaf Bir Kadın Üniversite Birincisi Oldu

Zonguldak'ta esnaflık yapan bir çocuk annesi 43 yaşındaki Gülümser Kahveci, eğitim sürecinde yarım kalan hayalini gerçekleştirerek kazandığı üniversiteden okul birincisi olarak mezun oldu.

Kentte cam, çerçeve imalatı ve satışı yapan dükkan çalıştıran Kahveci, çok istediği halde hayat şartları nedeniyle eğitim hayatını sürdüremedi.

İş hayatına atılmasına rağmen okuma isteğinden vazgeçmeyen Kahveci, liseyi açıktan bitirmesinin ardından fırsat buldukça kitap okuyarak özellikle merak duyduğu tarih alanında kendini geliştirmeye çalıştı.

Liseyi bitirmesinin üzerinden geçen 20 yılın ardından yeğeninin teşvikiyle üniversite sınavına giren Kahveci, ilk ve tek tercihi olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tarih Bölümünü kazandı.

Kendine "bölümü birincilikle bitirme" sözü veren Kahveci, evdeki ve dükkandaki işlerinden arta kalan zamanlarda ders çalıştı. 4 yıllık eğitim hayatı boyunca yakın arkadaşının cenazesine katıldığı günün haricinde devamsızlık yapmayan Kahveci, azmi ve disipliniyle sınıf arkadaşlarına da örnek oldu.

Hayalini kurduğu üniversiteyi 3,94 not ortalamasıyla okul birincisi olarak bitirmenin gururunu yaşayan Kahveci, önce yüksek lisans ardından doktora yapmayı hedefliyor.

"Başarı kişinin kendisine inanmasından ve planlı çalışmasından geçiyor"

Gülümser Kahveci, AA muhabirine, eğitim hayatının kendisi için "yarım kalan bir hikaye" olduğunu söyledi.

Kahveci, tarihe öğrencilik yıllarından bu yana merakı olduğunu, iş yerinde sürekli tarihli ağırlıklı kitaplar okuduğunu ve kendini geliştirmeye çalıştığını anlattı.

13 yaşındaki kızının eğitimi ve kendi işi dolayısıyla üniversiteyi Zonguldak'ta okumayı tercih ettiğini kaydeden Kahveci, üniversite eğitimi boyunca başta ailesi olmak üzere Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, okul yönetimi ve öğrencilerin kendisine destek olduğunu dile getirdi.

Başarının kişinin kendisine inanmasından ve planlı çalışmasından geçtiğini vurgulayan Kahveci, "Sabah kızımı okula gönderdikten sonra dükkanımı açıyorum. Sabah erken saatlerde dükkana pek gelen giden olmuyor. O zaman zarfında gireceğim derslerin makalelerini, ilgili kaynaklarını okuyordum ve derse hazırlıklı gidiyordum. Daha sonra bunları derslerde pekiştiriyordum. Eve gittikten sonra da tekrar üzerinden geçiyordum. Evimin düzenini yaptıktan, kızımın derslerini kontrol ettikten sonra yatmadan önce kendime 1 saatlik zaman ayırıp notlarımı tekrar okuyor, öyle yatıyordum." diye konuştu.

"Hiçbir şey eğitimin yerini tutmuyor"

Kahveci, eğitim hayatına devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Üniversitenin bitmesiyle 'Eğitim hayatım bitti, ne güzel birinci oldum.' diye bir şey yok. Hemen yüksek lisansa başvurmayı düşünüyorum. Zaten ALES'e girdim gerekli puanı aldım. Cumhuriyet tarihi dönemine çok merakım var, bu dönemde yükselmek istiyorum. Hedeflerim arasında ilk önce yüksek lisans, daha sonra doktora yapmak var. Umarım her şey dilediğim gibi geçer ve onların da bittiği günleri görürüm."

İsteyince her kadının her şeyi başarabileceğini dile getiren Kahveci, "Asla gözleri korkmasın, kendilerine inansınlar. Kendilerine zaman yaratsınlar. Hiçbir şey eğitimin yerini tutmuyor. Kendimizi geliştirmeyi kendimize borçluyuz. Asla zamansızlığı bahane etmesinler. Planlı şekilde günü bölüp çalışırlarsa hepsinin üstesinden gelebilirler. Kesinlikle öğrenmekten korkmasınlar, araştırmaktan yılmasınlar ve çok çalışsınlar, başarı kendiliğinden gelecektir." ifadelerini kullandı.

"Üstün başarıları ve davranışlarıyla örnek oldu"

Zonguldak BEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melih Geniş de Kahveci'nin disiplini ve azminin övgüye değer olduğunu belirterek, "Başarının anahtarı araştırma ve bunun sürdürülebilir olmasıdır. Kendisi zaten bu konuda örnek öğrencilerimizden biri. Derslerindeki üstün başarıları ve davranışlarıyla diğer öğrenci arkadaşlarımıza da güzel bir örnek oldu." ifadelerini kullandı.

Tarih Bölümü Başkanı Profesör Dr. Ahmet Efiloğlu da Kahveci'nin derslere hazırlıklı gelen ve dersleri aksatmayan başarılı bir öğrenci olduğunu kaydederek, "Kendisi okuma azmini ve hevesini, kendini geliştirme arzusunu yerine getirmiş, kadınlarımızın örnek alabileceği çok güzel bir örnek. Bu azminden dolayı kendisini takdir ediyorum." dedi.