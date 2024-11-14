Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta Eski Kız Arkadaşına ve Ablasına Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak'ta Eski Kız Arkadaşına ve Ablasına Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta eski kız arkadaşını ve ablasını bıçakla yaralayan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Yaralılar hastanede tedavi edildikten sonra taburcu oldu.

Zonguldak'ta tartıştığı eski kız arkadaşını ve onun ablasını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Dün, Gazipaşa Caddesi'nde karşılaştığı eski kız arkadaşı Elif E. (38) ve yanındaki ablası Ecem E'yi (42) çıkan tartışmada bıçakla yaralayan Ş.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan kız kardeşlerin, tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz

Belgelerle kürsüye çıkan Özel'den gündem yaratacak sözler

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri El Sani'yi resmi törenle karşıladı

Katar Emiri'nin selam verdiği an törene damga vurdu

 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir

Bakanlık, Türk askeriyle ilgili pedofili iddiasını doğruladı
Ankara'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde?

Konserler, incelemeler derken Ankara için son anket geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Sarp Sınır Kapısı nerede, hangi ilde? Sarp Sınır Kapısı hangi ülkeye açılır? MASTERCHEF KUZU YÜREK DOLMASI TARİFİ! Kuzu yürek dolması nasıl yapılır, Kuzu yürek dolması malzemeleri neler? MASTERCHEF CİĞER KAVURMA TARİFİ! Ciğer kavurma nasıl yapılır, Ciğer kavurma malzemeleri neler? MASTERCHEF ARPA ŞEHRİYELİ OĞLAK BAŞI TARİFİ! Arpa şehriyeli oğlak başı nasıl yapılır, malzemeleri neler? Rojin Kabaiş otopsi raporu çıktı mı? Rojin Kabaiş ölüm sebebi nedir? MASTERCHEF KOÇ YUMURTASI TARİFİ! Koç yumurtası nasıl yapılır, Koç yumurtası malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 14 Kasım Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! MASTERCHEF TUZLAMA ÇORBASI TARİFİ! Tuzlama çorbası nasıl yapılır, Tuzlama çorbası malzemeleri neler? THY Euroleague Real Madrid Anadolu Efes basket maçı izleme linki! Real Madrid-Anadolu Efes maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? Real Madrid Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta? THY Euroleague Real Madrid Anadolu Efes basket maçı şifresiz mi? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te bu hafta kim potada?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.