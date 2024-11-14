Zonguldak'ta Eski Kız Arkadaşına ve Ablasına Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı
Zonguldak'ta eski kız arkadaşını ve ablasını bıçakla yaralayan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Yaralılar hastanede tedavi edildikten sonra taburcu oldu.
Zonguldak'ta tartıştığı eski kız arkadaşını ve onun ablasını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Dün, Gazipaşa Caddesi'nde karşılaştığı eski kız arkadaşı Elif E. (38) ve yanındaki ablası Ecem E'yi (42) çıkan tartışmada bıçakla yaralayan Ş.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Bu arada Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan kız kardeşlerin, tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.