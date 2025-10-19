Zonguldak'ta Eski Gelinini Av Tüfeğiyle Vurarak Öldüren Yaşlı Adam Gözaltına Alındı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde H.D. (71), eski gelini G.K.'yi (43) av tüfeğiyle vurarak ağır şekilde yaraladı. Hastaneye kaldırılan G.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından H.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
