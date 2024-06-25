Zonguldak'ta Eski Eşinin Avukatlarının Bürosunu Yakma Girişimi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, eski eşinin avukatlarının bürosunu benzin dökerek yakma girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı.

Dün polis ekiplerince gözaltına alınan M.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Çaycuma Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Derecikören köyünde yaşayan M.B. (38), eski eşine nafakadan doğan borcunu görüşmek üzere Çay Mahallesi Esengin Caddesi'ndeki iş hanının 2. katında yer alan avukatlık bürosuna gitmiş, avukatlar Ayşegül Özcan ve Beyzanur Özmekik, M.B'nin görüşme sırasında gösterdiği olumsuz davranışlar nedeniyle KADES uygulamasından ihbarda bulunmuştu.

Büronun bulunduğu koridora benzin döküp kapıyı yumruklayan, tabela ve lambaları söküp ofisin kapısını kırarak içeri girmeye çalışan, tehdit ve hakaretlerde bulunan M.B, ekiplerin ikna çalışması sonucu teslim olmuştu. M.B'nin ifadesinde, 186 bin lira nafaka borcunun olduğunu öğrenince bir anlık sinirle avukatlık bürosuna gittiğini söylediği öğrenilmişti.