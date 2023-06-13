Zonguldak'ta Eşini Vuran Şahıs Hakkında Dava Açıldı

ZONGULDAK'ta eşi Gülcan S.'yi (28) çıkan tartışmada kasığından vurarak yaralayan Sedat S. (32) hakkında 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı tehdit ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından 28 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 5 Mart'ta Mithatpaşa Mahallesi 69'uncu Sokak'ta meydana geldi. Sedat S., geçen yıl cezaevinde olduğu sırada 6 yıldır evli olduğu eşi Gülcan S. doğum yaptı. Sedat S., çocuğun babasının kendisi olmadığını iddia etti. Cezaevinden çıkan Sedat S. eve gittiğinde eşiyle tartıştı. İddiaya göre tartışma sırasında Sedat S., gece saatlerinde önce evde silahla ateş ederek eşini korkutmaya çalıştı, ardından da kasığından vurdu. 3 çocuk annesi Gülcan S., kanlar içinde yere yığıldı.

SAĞLIK PERSONELİ ARKADAŞINI ÇAĞIRMIŞ

Eşini vurduktan sonra Sedat S., arkadaşı F.K.?yi eve çağırdı. Gelen F.K. ameliyathane görevlisi olarak çalışan arkadaşı E.E.?yi arayıp, 'pansuman malzemelerini alıp acil gel' dedi. E.E., Gülcan S.?ye ilk müdahaleyi yaptığı sırada Sedat S.'nin 12 yaşındaki yeğeni de eve geldi. Sedat S. yeğenine telefonu verip, Gülcan S.'nin intihara teşebbüs ettiğini söyleyip 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasını istedi. Sedat S. bu sırada evden ayrıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Gülcan S., tedaviye alındı. Sedat S. ise saklandığı bir evde yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gülcan S., bir süre tedavi gördükten sonra taburcu oldu. Sedat S.'nin arkadaşları F.K. ve E.E. hakkında ise olayı bilmeden yardımcı olmaya çalıştıkları gerekçesiyle 'takipsizlik' kararı verildi.

53 KOVAN 2 TABANCA YAKALANDI

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı tamamlayarak Sedat S. hakkında hazırladığı iddianame, Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve dava açıldı. Sedat S.?nin yakalandığı gün üstünde 16, evinde 4 tabanca mermisiyle 33 boş kovan ve 2 tabanca ele geçirildi. İddianamede Sedat S.'nin, eşinin kendisini aldattığını iddia edip, tartışma sırasında korkutmak amacıyla silahı ateşlediğini ve eşinin vurulduğunu söylediği sözleri yer aldı. Gülcan S. ilk ifadelerinde eşinden şikayetçi olurken daha sonra şikayetini geri çekti.

SİLAHLA TEHDİT SUÇUNDAN DA CEZA İSTENDİ

İddianamede Sedat S. hakkında 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla, silahla tehdit suçundan, 5 yıla, 'Ateşli· Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna' muhalefet suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sedat S. hakkında toplamda 28 yıla kadar hapis cezası istedi. (DHA)

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Haber: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,(DHA)