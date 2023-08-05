Zonguldak'ta Eşini Bıçakla Tehdit Eden Kişi Yaralandı

Zonguldak'ın Alaplı İlçesi'nde bir kişi, tartıştığı eşini bıçakla tehdit etti. Eşinin elinden bıçağı almaya çalışırken yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Zonguldak'ın Alaplı İlçesi'nde A.Y.tartıştığı eşini bıçakla tehtit etti. R.Y. (55) eşinin elinden bıçağı almak isterken elinden yaralandı. Elinden hafif yaralanan R.Y. tedavi altına alındı

Olay, Zonguldak'ın Alaplı İlçesi Kasımlı Köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 55 yaşındaki R.Y ile eşi A.Y. bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında R.Y. eşinin elinden bıçağı alırken yaralandı.

Sesleri duyan komşuları tarafından ilk müdahalesi yapılan R.Y. kendi imkanlarıyla Alaplı Devlet hastanesine giderek tedaviye alındı. - ZONGULDAK