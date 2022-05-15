ZONGULDAK - Engelliler futbol maçı yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ZONGULDAK - Engelliler futbol maçı yaptı

AA - Fadime Yılmaz Elma - Güncel
 - Güncelleme:

Zonguldak'ta engelli bireylerden oluşan futbol takımları, Engelliler Haftası dolayısıyla maç yaptı.

Zonguldak'ta engelli bireylerden oluşan futbol takımları, Engelliler Haftası dolayısıyla maç yaptı.

Çatalağzı Engelliler Derneğince Çatalağzı futbol sahasında düzenlenen etkinlikte, engelli bireyler ve aileleri gönüllerince eğlendi.

Sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra kurum müdürlerinin de yer aldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ile Zonguldak Muhtarlar Derneği Başkanı Şerafettin Nas'ın da takip ettiği karşılaşma sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.

Çatalağzı Engelliler Derneği Başkanı Özcan Albas, gazetecilere, engellilerin eğlenmesi ve sosyal aktivitelerde daha fazla yer alması için böyle bir organizasyon düzenlediklerini söyledi.

Salgın nedeniyle 2 yıl ara verdikleri programlara yeniden başladıklarını aktaran Albas, "Engelli bireylerimizi evlerinden çıkarmaya çalışıyoruz. Bunun için ailelerinden destek alıyoruz. Evlerinden çıktıkları zaman topluma adapte oluyorlar, alışıyorlar. Amacımız, onları evlerinden çıkartıp eğlenmelerini sağlamak. Onların hayattan kopmalarını kesinlikle engellemek istiyoruz." şeklinde konuştu.

AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title