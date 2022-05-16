Zonguldak'ta engelliler bir günlük askerlik heyecanı yaşadı - Haberler

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta engelliler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen törende 12 engelliye bir günlük askerlik yaptırıldı.

Üniformalarını giydikten sonra ellerini Türk bayrağı ve silahların üzerine koyarak yemin eden engelli askerlere, protokol üyelerince terhis belgeleri verildi.

Etkinlikte yaş kütüğe isim çakıldı, bomba arama köpeği "Şila"nın gösterisi sunuldu.

Törende konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, engellilerle ilgili toplumda farkındalık oluşturmak için birçok etkinlik yaptıklarını belirterek "Engelli olmak insanın elinde olan bir şey değil. Bu isteğe bağlı olmadığına göre engelli olan kişilere de bu yönde toplum olarak destek olmalıyız. Onlara gerek günlük yaşantılarında gerekse aileyle olan ilişkilerinde destek olarak onların hayatlarını daha da yaşanılabilir hale getirmeliyiz." dedi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç da askerliğin Türk insanının hayatında gençlikten olgunluğa giden yolda dönüm noktası olduğunu vurgulayarak "Türk milletince kutsal kabul edilen askerlik görevini yerine getiren her birey, bunun gurur ve onurunu bir ömür boyu taşır." ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veli Köktürk de engelli bireyler için her alanda farkındalık oluşturacak çok güzel çalışmalar yaptıklarını, verilen hizmetlere bakıldığında çok güzel seviye yakalandığını söyledi.

Temsili askerler adına konuşan Recepcan Islak da kendilerine bu fırsatı verenlere teşekkür etti.

Etkinlik sonunda askerlik heyecanı yaşayan engelliler, aileleri ve protokol üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.