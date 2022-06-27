Zonguldak'ta engelli ve hamile kamu görevlileri yarın idari izinli sayılacak Zonguldak Valiliğince, kentte etkisini sürdüren sağanak nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı bildirildi. Zonguldak Valiliğince, kentte etkisini sürdüren sağanak nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan ve devam etmesi beklenen sağanak nedeniyle il genelinde engelli ve hamile kamu personelinin 28 Haziran Salı günü 1 gün idari izinli sayılmalarına karar verildiği belirtildi. AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel Zonguldak Güncel Haberler

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