Zonguldak'ta engelli raporu çetesi paralarını taşınmazlarla aklamaya çalıştı

Zonguldak'ta 2021'de usulsüz olarak engelli raporu düzenleyerek kamu zararına sebep olan çeteye yönelik "Çekirge" adlı operasyonun ardından çete liderinin paraları başkaları üzerinden taşınmaz satın alarak aklamaya çalıştığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla taşınmazlara ve banka hesabında bulunan 250 bin TL paraya el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, 12 Ekim 2021 tarihinde KOM Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından usulsüz olarak engelli raporu düzenleyerek kamu zararına sebep olan çeteye "Çekirge" adı verilen bir operasyon düzenlendi. Yakalanan çete üyesi 8 şüpheli tutuklandı. Devam eden soruşturmada Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda çete liderinin suçtan elde edilen geliri birinci derece akrabaları ve şüphe çekmeyecek örgüt üyeleri üzerinden taşınmaz satın almak suretiyle aklamaya çalıştığı tespit edildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda Zonguldak Sulh Ceza Hakimliği kararı ile şüphelilere ait Ankara'da 7 adet taşınmaza, apartman dairesi ve banka hesabında bulunan 250 bin TL paraya el konuldu. Ayrıca şüpheliler B.Y., M.C.Y., S.Y. ve A.D. isimli şahıslar hakkında Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama" suçundan iddianame düzenlendi. - ZONGULDAK