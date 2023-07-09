Zonguldak'ta En Çok Yağış Miktarı Çaycuma'ya Düştü
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Zonguldak'ta gece başlayan sağanak sonrası metrekareye düşen yağış miktarı açıklandı. Çaycuma ilçesinde 173,2 mm yağış düşerken, Devrek ilçesinde ise sağanak büyük zarara neden oldu.
EN ÇOK YAĞIŞ MİKTARI, ÇAYCUMA'YA DÜŞTÜ
Zonguldak'ta gece başlayıp, etkisinin artıran sağanak sonrası saat 15.30 itibarıyla metrekareye düşen yağış miktarı açıklandı. Zonguldak Valiliği'nin açıklamasına göre; metrekareye düşen yağış miktarı şöyle:"Çaycuma 173,2 mm, Zonguldak merkez 159 mm, Gökçebey 147,2 mm, Devrek 130 mm, Ereğli 129,8 mm, Kozlu 113,6 mm, Alaplı 89 mm, Kilimli 87 mm."
Devrek ilçesinde de sağanak, büyük zarara neden oldu. Birçok araç, su ile kaplanan sokaklarda sürüklendi. Suyun yüksekliği giriş katlara kadar çıktı. Bölgede yağışın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel