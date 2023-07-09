Zonguldak'ta En Çok Yağış Miktarı Çaycuma'ya Düştü

Zonguldak'ta gece başlayan sağanak sonrası metrekareye düşen yağış miktarı açıklandı. Çaycuma ilçesinde 173,2 mm yağış düşerken, Devrek ilçesinde ise sağanak büyük zarara neden oldu.

EN ÇOK YAĞIŞ MİKTARI, ÇAYCUMA'YA DÜŞTÜ

Zonguldak'ta gece başlayıp, etkisinin artıran sağanak sonrası saat 15.30 itibarıyla metrekareye düşen yağış miktarı açıklandı. Zonguldak Valiliği'nin açıklamasına göre; metrekareye düşen yağış miktarı şöyle:

Devrek ilçesinde de sağanak, büyük zarara neden oldu. Birçok araç, su ile kaplanan sokaklarda sürüklendi. Suyun yüksekliği giriş katlara kadar çıktı. Bölgede yağışın sürdüğü bildirildi.