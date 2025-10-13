Zonguldak'ta Emniyet ve Jandarma Operasyonları: 56 Şahıs Yakalandı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6-12 Ekim'de kent genelinde yapılan uygulama ve faaliyetlere ilişkin veriler açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 hükümlü ile aranan 33 zanlı olmak üzere 56 kişi yakalandı.

Ekiplerce gerçekleştirilen trafik denetimlerindeki 665 uygulamada, 8 bin 872 araç ve 4 bin 340 kişi kontrol edildi.

Kent genelinde ruhsatsız maden ocaklarına yönelik kontroller kapsamında yapılan 11 denetim ve 4 ihbar sonucu 3 maden ocağı imha edildi, 2 ton kömür, 10 metre profil ray, 1 havalandırma fanı ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda 2'si kurusıkı, 7 tabanca, 101 tabanca fişeği, 7 tüfek, 58 tüfek fişeği ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 19 operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

Operasyonlarda, 1 kilo 20 gram sentetik uyuşturucu, 61,52 gram esrar, 29 sentetik ecza, 4 ekstazi, 47 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Düzensiz göçle mücadele kapsamındaki 2 uygulamada ise 3 bin 251 kişi sorgulanırken, 26 yabancı uyruklu şahıs kontrol edildi, 14 düzensiz göçmen yakalandı.