Zonguldak'ta Emniyet ve Jandarma Denetimleri: 34 Kişi Yakalandı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 25-31 Ağustos'ta kent genelinde yapılan uygulama ve faaliyetlere ilişkin veriler açıklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda, haklarında çeşitli yıllarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 ile ifadeye yönelik aranan 18 olmak üzere 34 kişi yakalandı.

Ekiplerce gerçekleştirilen trafik denetimlerindeki 633 uygulamada, 6 bin 724 araç ve 3 bin 762 kişi kontrol edildi.

Kent genelinde ruhsatsız maden ocaklarına yönelik kontroller kapsamında yapılan 24 denetim ve 10 ihbar sonucu 9 maden ocağı imha edilirken, 13,5 ton kömür, 1 vagon, 50 metre rayve, 1 jeneratör ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda 2'si kurusıkı 3 tabanca ve 1 mermi, 6 tüfek ile 11 fişek ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 14 operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

Operasyonlarda, 567,35 gram sentetik uyuşturucu, 77,45 gram esrar, 0,86 gram kokain, 11 sentetik ecza, 28 kök kenevir bitkisine el konuldu.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında düzenlenen denetimde ise 16 kişi sorgulanırken, 12 yabancı uyruklu şahıs kontrol edildi, 1 düzensiz göçmen yakalandı.