Zonguldak'ta Emekli Madenci Dolandırıldı, 5 Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak'ta kendisini avukat olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırılan emekli madenci O.A, toplam 2 milyon 582 bin lira kaybetti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta emekli madencinin dolandırılmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kendini avukat olarak tanıtan bir kişi, telefonla aradığı emekli madenci O.A'ya (46) adına açılmış cinsel istismar davası olduğunu söyleyerek, verilen hesaba para yatırmasını istedi.

Hesaba 2 milyon 582 bin lira yatıran O.A, bir süre sonra dolandırıldığını fark etti.

Emekli madencinin şikayette bulunması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 6 ay süren soruşturma kapsamında, Zonguldak'ın yanı sıra Şanlıurfa, Adana, Gaziantep, Mardin ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 1'i kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.D. (18), U.P. (19), M.D. (25), S.A. (26) ve Y.B. (19) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüpheli C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
