Zonguldak'ta elektrikli araç kaza yaptı, sürücü yaralandı
Zonguldak'ta park edilen elektrikli araç, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yüksekten düşerek ters döndü. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Araç, itfaiye ve polis ekiplerinin yardımıyla düzeltildi.
Zonguldak'ta yüksekten düşerek ters dönen elektrikli aracın sürücüsü yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi Mehtap Sokak'ta 67 AEE 949 plakalı elektrikli mini otomobilini park eden A.Y.G'nin kontrolü kaybetmesi sonucu araç yaklaşık 2 metre yükseklikten yola düştü.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ters dönen araç itfaiye ve polis ekiplerinin yanı sıra vatandaşların yardımıyla düzeltildi.