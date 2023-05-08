Zonguldak'ta elektrik tellerine temas eden ağaçlar budandı

Zonguldak'ta elektrik dağıtım şirketi tarafından dalları elektrik tellerine temas ettiği gerekçesiyle budanan ağaçlar tepki çekti. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ağaçların usule uygun budanıp budanmadığının belirlenmesi için soruşturma başlattı.

ZONGULDAK'ta, dalları elektrik tellerine temas ettiği gerekçesiyle ağaçların elektrik dağıtım şirketi tarafından budanması tepki çekti. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ağaçların usule uygun budanıp budanmadığının belirlenmesi için soruşturma başlattı. Bölgede oturan Süreyya Çelebi (54), "Ağaçların şu görüntüsü gerçekten dehşet verici. Bunu bir kasap kesmiş olmalı. Budama mevsimi değil zaten" dedi.

Yayla Mahallesi 21 Haziran Kurtuluş Meydanı Caddesi'nde sabah saatlerinde kesilen ağaç dallarının kaldırımları kapattığını gören vatandaşların ihbarı üzenine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile belediye ekipleri sevk edildi. Yetkililer, çevrede inceleme yaparken; kesim yapılacağına dair bildirimin olmadığı anlaşıldı. İnceleme sonunda kesim işleminin elektrik dağıtım firması tarafından yapıldığı öğrenildi. Elektrik tellerine değdiği gerekçesiyle 20'ye yakın ağacın budandığı, bazılarının dallarının kırıldığı belirlendi.

Elektrik dağıtım şirketi görevlileri ise çalışmaya tepki gösteren kişilere, 'ağaç budama işleminin elektrik tellerine değerek, bölgede elektrik kesintileri ve arızalara sebep olduğu için yapıldığı' bilgisini verdi.