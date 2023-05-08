ZONGULDAK'TA, ELEKTRİK TELLERİNE DEĞEN AĞAÇLARIN BUDANMASIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

ZONGULDAK'ta, elektrik tellerine değdiği gerekçesiyle, elektrik dağıtım şirketi tarafından üst kısımları budanan ağaçlar, tepki çekti. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ağaçların usule uygun budanıp budanmadığının belirlenmesi için soruşturma başlattı. Süreyya Çelebi (54), "Ağaçların şu görüntüsü gerçekten dehşet verici. Bunu bir kasap kesmiş olmalı. Budama mevsimi değil zaten" dedi.

Kent merkezine bağlı Yayla Mahallesi 21 Haziran Kurtuluş Meydanı Caddesi'nde kesilmiş ağaç parçalarının kaldırımları kapattığını görenlerin ihbarıyla, sabah saatlerinde, Orman Bölge Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile belediye ekipleri sevk edildi. Yetkililer, çevrede inceleme yaparken; kesim yapılacağına dair bildirimin olmadığı anlaşıldı. İncelemenin sonunda işlemin bir elektrik dağıtım firması tarafından yapıldığı öğrenildi. Elektrik tellerine değdiği gerekçesiyle 20'ye yakın ağacın budandığı, bazılarının dallarının kırıldığı ve ağaçların koruma altında olmadığı belirlendi. Ekiplerin incelemesiyle Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi bir grup, okul bahçesinde kalan ağaç parçalarını kaldırıma attı. Kesimlerin uygun olup olmadığıyla ilgili Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

'ÇİÇEK AÇMIŞ AĞAÇLAR KESİLMİŞ'

Kesildikten sonra yolda bırakılan ağaçlar sebebiyle yürürken zorlandığını söyleyen Süreyya Çelebi, "Ağaçların şu görüntüsü gerçekten dehşet verici. Bunu bir kasap kesmiş olmalı. Budama mevsimi değil zaten. Bu daha düzenli bir şekilde kesilebilirdi. Elektrik kesintisi için muhtarla konuşmuştuk, kesileceğini söylemişlerdi ama böyle bir katliam yapılacağı aklıma gelmedi. Resmen talan etmişler. Çiçek açmış ağaçlar kesilmiş" diye konuştu.

Ağaçların bilinçsizce budandığını ifade eden Cengiz Olgun (59), "Bilinçsizce kesilmiş. Çam ağacının tepesi kesilmez çünkü kurur. Yandan kesersin, tepeden kesemezsin. Öyle ağaç budanmaz" dedi.

Bölgedeki lisede öğrenci olan Sercan Suat Harman (18) ise "Güzel ağaçları kesmişler, yolları kapatıp temizlememişler. Ağaçlar çevreyi güzelleştiriyordu, bence kötü olmuş" derken, bazı kişiler ise çevrenin temizlendiğini belirterek uygulamayı beğendiklerini söyledi.

Elektrik dağıtım şirketi görevlileri ise çalışmaya tepki gösteren kişilere, 'ağaç budama işleminin elektrik tellerine değerek, bölgede elektrik kesintileri ve arızalara sebep olduğu için yapıldığı' bilgisini verdi. (DHA)