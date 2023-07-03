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Zonguldak'ta elektrik akımına kapılan kişi öldü

Zonguldak'ta elektrik akımına kapılan kişi öldü

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Perşembe beldesi Musausta köyünde çalışma yapmak için elektrik direğine çıkan Erdinç İ, akıma kapılarak aşağı düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erdinç İ, yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel

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