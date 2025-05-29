Zonguldak'ta Elektrik Akımına Kapılan İşçilerden Biri Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta Elektrik Akımına Kapılan İşçilerden Biri Hayatını Kaybetti
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde elektrik akımına kapılan iki işçiden biri yaşamını yitirirken, diğeri ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde elektrik akımına kapılan 2 işçiden 1'i öldü, diğeri ağır yaralandı.

Gülüç beldesi Merkez Mahallesi'nde bir evin çatısında elektrik tesisatı yenileme çalışması yapan elektrik ustaları Zafer A. ve Tayyip D, yüksek gerilim hattına kapıldıktan sonra çatıdan düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan işçilerden Zafer A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tayyip D'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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