Zonguldak'ta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti
Karadeniz Ereğli'de fırında çalışan 32 yaşındaki Emrah Özmen, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi ancak Özmen hastanede kurtarılamadı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Kışla Mahallesi'ndeki fırında çalışan Emrah Özmen (32), fırını çalıştırırken elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Özmen, kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel