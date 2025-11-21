Zonguldak'ta Ekonomik Sorunlar ve İmamoğlu'nun Tutukluluğu Protesto Edildi

Haber : İleyda ÖZMEN / Kamera: Dursun ALKAYA

(ZONGULDAK) - CHP'nin Zonguldak'ta yarın düzenleyeceği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesi yurttaşlar hem ekonomiden hem de adalet sisteminden dert yandı. Bir yurttaş, "Yok ki yetmiyor ki. Yetmiyor, alamıyoruz. Kırmızı ete, hiçbir şeye yetişemiyoruz. Bir pazar yap, en kötü 2 bin para. Eve gel, hiçbir şey yok çantada" derken, başka bir yurttaş ise "Bir an önce önce erken seçim olsa da olmazsa da gitsin bu. Milleti kavurdu, yedi. İmamoğlu çıksa millet nefes alır. Kent lokantası açtı, bir çayı 1 liraya verdi. Herkes çok nefes aldı. Hiç suçu yokken tutukladılar" diye konuştu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun kaldırılması ve erken seçim çağrısını bir kez daha dile getirmek için düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 72'ncisi yarın Zonguldak'ta yapılacak. Miting öncesi Zonguldaklılar ketteki hem ekonomik sorunları dile getirdiler hem de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğa tepki gösterdi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan bir balıkçı esnafı "Zonguldak'a sahip çıkılmadığını" belirteremk, şunları söyledi:

"Zonguldak şu anda çok zor. Piyasa şu anda çok durgun. Hamsimiz 150 lira, vatandaş bunu alamıyor. Benim siyasetim olmaz. Biraz memlekete sahip çıkalım. Zonguldak'ı bitirdiniz. Bunu milletvekillerine söylüyorum, hepsine söylüyorum. Zonguldak'tan ekmek yediniz. Bu halka biraz sahip çıkın. 15 tane vilayete bakan Zonguldak, köyler bizden iyi oldu. Alıp da ceplerine para koymasınlar. Bizim partimiz olmaz. Bizim AK'ımız, CHP'miz, işimiz olmaz. Biz esnaf adamız. Benim halkım eğer rahat yiyip içemiyorsa, rahat gezemiyorsa öyle bir şey yok abi. Biri gidecek, biri gelecek. Halka eziyet yok. Biz altının üstünde yürüyoruz ama aç geziyoruz. Öyle bir dünya yok."

"Ama suçsuz yere bir adamı yargılamayın"

Emekli bir vatandaş ise şöyle konuştu:

"Bu ortamda geçinmek mümkün mü? Kira 15 bin lira. Emekliyim, 16 bin 880 lira maaşım var. Ekrem İmamoğlu'nu şu anda boşuna tutuyorlar içeride. Sonunda çıkacak inşallah. Yani onlar ne derse şu anda o oluyor. Onların elinde Türkiye. Ama suçsuz yere bir adamı yargılamayın. Suçu varsa, suçunu verin. de ki '50 yıl yatarı var'; adam 50 yılını yatsın, 50 yılını bilsin. Ama şu anda suçsuz yere yatırıyorlar. 20 yılı geçti artık. ya zamanında biz de bu partiye oy verdik, vermedik dersek yalan konuşuruz. Ama yeter artık. Ekonomik şartlarda kimse rahat değil."

Emekli başka bir yurttaş ise şunları ifade etti:

"Ben yalnızım, geçiniyorum. Kalabalık aileye sor onu. Her şey pahalı yani. Nereye alacaksın artık? O geçti. Ne tatili, kim görmüş tatili? Biz görelim. 15–20 bin lirayı nereye? Öyle bir lüks yaşama yok. Geçti o, o öncedendi, o bitti. Ekrem İmamoğlu, bu işler olmasaydı benim zaten İstanbul'da o oğlan kendini denize atacaktı onun için. Bu işler olmasaydı bu kazanırdı. Vallahi kazanırdı. Ama bu işler çıktıktan sonra biraz bunun işi söndü herhalde."

"Milleti kavurdu, yedi. İmamoğlu çıksa millet nefes alır"

Başka bir vatandaş ise tepkilerini şu cümlelerle dile getirdi:

"Ne geçinmesi? Aldığın para zaten hemen bitiyor, gidiyor. 29 gün bekle tekrar. Kredi kartı ile uğraş. 3 tane kredi kartım var. Birini al birine devret, birini al birine devret. Bak şimdi yine kredi çekmeye gidiyoruz bak. Yok ki, yetmiyor ki. Yetmiyor, alamıyoruz. Kırmızı ete, hiçbir şeye yetişemiyoruz. Bir pazar yap, en kötü 2 bin para. Eve gel, hiçbir şey yok çantalarda. Çantalarda dolmuyor zaten. Ne yapacaksın? Geçelim mi? İllak hemen değiştiririm, 4 gözle bekliyorum. Bir an önce önce erken seçim olsa da olmazsa da gitsin bu. Milleti kavurdu, yedi. İmamoğlu çıksa millet nefes alır. Kent lokantası açtı, bir çayı 1 liraya verdi. Herkes çok nefes aldı. Hiç suçu yokken tutukladılar."