Zonguldak'ta düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması gerçekleştirildi
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Zonguldak ilinde düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması yapıldı. Denetimlerde 739 kişi sorgulandı ve umuma açık eğlence ve dinlenme yerleri ile metruk binalar kontrol edildi. Düzensiz göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları devam edecek.
Zonguldak'ta düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması gerçekleştirildi.
İl genelinde düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulamasında 44 ekip ve 117 personel görev aldı. Denetimlerde 739 kişi sorgulandı. 42 umuma açık eğlence ve dinlenme yeri, 14 metruk bina ve 5 terminal kontrol edildi. Düzensiz göçmen kaçakçılığıyla mücadele konusunda yol kontrol ve denetimlerin aralıksız devam edeceği kaydedildi. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel