Zonguldak'ta düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması gerçekleştirildi

Zonguldak ilinde düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması yapıldı. Denetimlerde 739 kişi sorgulandı ve umuma açık eğlence ve dinlenme yerleri ile metruk binalar kontrol edildi. Düzensiz göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları devam edecek.