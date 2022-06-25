Zonguldak'ta düzenlenecek yağlı güreşler ertelendi - Haberler

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Zonguldak'ta düzenlenecek yağlı güreşler ertelendi

AA - Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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Zonguldak'ta düzenlenecek yağlı güreşler ertelendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenecek Yaraşlı Yörük Yağlı Pehlivan Güreşleri, hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenecek Yaraşlı Yörük Yağlı Pehlivan Güreşleri, hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.

Başpehlivanların da aralarında bulunduğu 400 pehlivanın katılımıyla yarın yapılması planlanan yağlı güreşler, olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Yağlı güreşlerin ne zaman gerçekleştirileceği daha sonra açıklanacak.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Zonguldak Ereğli Güncel Haberler

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