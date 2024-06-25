Zonguldak'ta Dur İhtarına Uymayan Araçta Uyuşturucu Ele Geçirildi

Zonguldak'ta "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve polis ekiplerince yakalanan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, İnağzı Mahallesi Kilimli Yolu Caddesi'nde yol kontrolü ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama esnasında "dur" ihtarına uymayan araç, ekipler tarafından yapılan takip sonucu yakalandı. Araçtaki aramada 31 adet uyarıcı hap ve 95,3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli adli makamlara sevk edilirken, sürücüye trafik ihlalleri nedeniyle 19 bin 998 lira idari para cezası uygulandı, aracı trafikten men edildi.