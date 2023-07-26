Zonguldak'ta düğün çıkışında çıkan kavgada 4 kişi gözaltına alındı

Zonguldak'ın Fener Semtinde düğün çıkışında düğün sahibinin aracına zarar verilmesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada, EK., ÇY., MP., ZK., isimli 4 şahıs gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Fener semtinde meydana geldi. İddiaya göre, düğün sahibi S.Y., isimli şahsın aracının lastiklerine zarar verilmesi sebebiyle EK., ÇY., M.P., Z.K., isimli şahıslar arasında tartışma yaşandı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce olayda isimleri öğrenilemeyen 3 kişi bıçakla yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olaya karışan EK., ÇY., MP., ZK., isimli şahıslar gözaltına alındı. - ZONGULDAK