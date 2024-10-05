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Zonguldak'ta Domuz Sanılarak Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

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Zonguldak'ta gece saatlerinde çöp toplamak için dışarı çıkan 80 yaşındaki Senem Ç., domuz sanılarak vuruldu. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak S.B. gözaltına alındı.

Zonguldak'ta domuz sanılarak vurulan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Senem Ç. (80) gece saatlerinde çöp toplamak için Çaydamar Mahallesi Mehmet Zaman Sokak'taki çalılık alana gitti.

Gelen seslerin domuzdan kaynaklandığını sanan S.B. (50) birkaç kez seslenmesine rağmen karşılık verilmemesi üzerine tüfekle ateş etti.

Kurşun isabet etmesi sonucu yaralanarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Senem Ç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadını vurduğunu görerek baygınlık geçirdiği ve kendine geldikten sonra polisi arayıp durumu bildirdiği belirtilen S.B. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ta Domuz Sanılarak Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti
Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel

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