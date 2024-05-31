Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta dolandırıcılık operasyonunda 6 tutuklama

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Ereğli ilçesinde, dün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan takip ve inceleme sonucu dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kişisel verilerin korunmasına dair kanuna muhalefet suçundan düzenlenen operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 14'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 8 kişiden Y.E.O. ile D.D. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, O.A., B.A., V.I., Y.Z., A.T.K. ve K.C.G., tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak Ereğli Güncel Haberler

Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti

Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti

 Erdoğan ve Özel'in 'görev onayı' anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim

Erdoğan ve Özel'in "görev onayı" anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim

 ABD Başkanı Biden: İsrail, Hamas'a yeni bir kapsamlı ateşkes önerisi sundu

ABD Başkanı Biden: İsrail, Hamas'a yeni bir kapsamlı ateşkes önerisi sundu

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title