Zonguldak'ta Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

ZONGULDAK'ta emekli madenci O.A.'yı (46) 'Adınıza açılmış cinsel istismar dava dosyası var' diyerek 2 milyon 582 bin lira dolandırdığı iddia edilen 6 şüpheli, 6 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekli madenci O.A.'yı arayıp, kendisini avukat olarak tanıtan kişi 'Adınıza açılmış cinsel istismar dava dosyası var' diyerek, verdikleri hesaba para yatırmasını istedi. O.A., verilen hesaba 2 milyon 582 bin lira yatırdı ve bir süre sonra dolandırıldığını düşünerek polis merkezine gitti. O.A.'nın şikayeti üzerine soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 6 ay süren araştırma sonucunda şüphelileri tespit etti. Şüphelilere yönelik Zonguldak merkezli Şanlıurfa, Adana, Gaziantep, Mardin ve Malatya'da operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 1'i kadın, 6 kişi gözaltına alındı. Dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirtilen diğer 4 şüphelinin ise operasyondan önce cezaevine girdiği bildirildi.

Zonguldak'ta bu sabah saatlerinde adliyeye çıkarılan şüphelilerden C.G. isimli kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, F.D. (18), U.P. (19), M.D. (25), S.A. (26), ve Y.B. (19) tutuklandı.