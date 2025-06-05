Zonguldak'ta Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Tutuklama

Zonguldak'ta Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Tutuklama
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Zonguldak merkezli 4 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Olay, bir kişinin toplamda 542 bin lira dolandırıldığını bildirmesi üzerine başladı.

ZONGULDAK merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Gökçebey ilçesinde yaşayan bir kişi, jandarmaya başvurup internet üzerinden ayrı ayrı tutarlarda toplam 542 bin lira dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, siber suçlarla mücadele kapsamında şüphelilerin İstanbul, Aksaray, Sivas ve Şanlıurfa'da olduklarını tespit etti. 27 Mayıs'ta belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, 25 dijital materyal ve 10 bin dolara el konuldu. Zonguldak'a getirilen 7 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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