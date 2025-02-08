Zonguldak'ta Dolandırıcılık Operasyonu: 1 Tutuklama
Zonguldak'ta düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. Jandarma ekipleri, internet üzerinden dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.
Zonguldak'ta düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozlu ilçesinde bir kişinin internet üzerinden dolandırılmasına ilişkin çalışma yürüttü.
İstanbul ve Bilecik'te düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda 5 cep telefonu, 4 sim kart, masaüstü bilgisayar, 3 dizüstü bilgisayar, 3 tablet, 14 USB bellek, 5 hard disk, video kamera ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.