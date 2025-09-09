Zonguldak'ta Doğa Fotoğraf Yarışması Düzenlendi

Zonguldak'ta "Sen'in Objektifinden Zonguldak ve Doğa" fotoğraf yarışması gerçekleştirildi.

Doğayı korumak ve gelecek nesillere daha güzel dünya bırakmak amacıyla Zonguldak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada, ağustos ayının birincisi seçilen yükümlü H.S.A, ödülünü Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan'dan aldı.

Nisan 2025'te başlayan yarışma, denetimli serbestlik yükümlülerine hem sanatsal bakış açısı kazandırmayı hem de doğa ve çevre bilincini artırmayı hedefliyor.

Her ay kentte çekilen doğa fotoğrafları arasından seçilen birincilere, el sanatları kursunda hazırlanan özel ürünler ödül olarak takdim ediliyor.