Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta Diş Hekimleri ve Şoför Esnafından Basın Açıklaması

Zonguldak'ta Diş Hekimleri ve Şoför Esnafından Basın Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta Dünya Diş Hekimliği Günü dolayısıyla diş hekimleri basın açıklaması yaparak mesleklerine ilişkin taleplerini dile getirdi. Aynı gün şoför esnafı da trafik çalışma izni ücretlerine yapılan zam nedeniyle protesto gerçekleştirdi.

Zonguldak'ta diş hekimleri, 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Zonguldak Valiliği önünde Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan diş hekimleri, daha sonra saygı duruşunda bulundu.

Zonguldak Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sinem Avcı Karcıoğlu, yaptığı açıklamada, mesleğin saygın, güvenilir ve kaliteli olabilmesi için yetkililerden taleplerinin bulunduğunu belirterek, "Meslek dışı kişiler, ağız ve diş sağlığı kuruluşlarına ortak olmamalıdır. Yeni diş hekimliği fakülteleri açılmamalı, mevcut kontenjanlar düşürülmelidir." dedi.

Karcıoğlu, diş hekimliğinde mezuniyet sonrasında da sürekli eğitimin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.

-Zonguldak'ta şoför esnafı basın açıklaması yaptı

Zonguldak'ta M, T ve S plakalı araç sahipleri, Belediye Meclisi'nde kara taşıtları çalışma izni ücretlerine yüzde 50 zam yapılmasına tepki gösterdi.

Zonguldak Belediyesi önünde toplanan şoför esnafı adına basın açıklaması yapan Zonguldak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Osman Köksal Bahar, belediyenin zam politikasını eleştirerek, zam kararının uygulanmaması gerektiğini belirtti.

Şoför esnafının bu talebinin değerlendirileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
4 bebeğin ölümünden sorumlu tutulan doktorun cevaplamak istemediği soru

4 bebeğin ölümünden sorumlu doktorun cevaplamak istemediği soru

 Antalya sele teslim! Yüzlerce vatandaş tahliye edildi

Antalya sele teslim! Yüzlerce vatandaş tahliye edildi

 Erdoğan'dan, İçişleri Bakanı'nı komisyon görüşmelerine almayan CHP'li vekillere sert sözler

İçişleri Bakanı'nı komisyon görüşmelerine almayan CHP'li vekillere sert sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı

Akşener için öyle bir ifade kullandı ki, salon resmen buz kesti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Al Nassr Al Qadsia CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Al Nassr Al Qadsia maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Icardi Selin Ciğerci olayı nedir? Kızılcık Şerbeti 78. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Yemekteyiz kim kazandı, kim elendi? Yemekteyiz 22 Kasım Cuma günü 150 bin TL'nin sahibi kim oldu? Cuma hangi diziler var? 22 Kasım Cuma TV'de bu akşamki diziler Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 22-23 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 22-23 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 22-23 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 22-23 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yalı Çapkını 85. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.