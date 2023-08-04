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Zonguldak'ta Dilencilik Yapanlara Denetim

Güncel Haberler

Zonguldak'ta zabıta ve polis ekipleri dilencilik yaparak çevreyi rahatsız edenlere yönelik denetim gerçekleştirdi. 8 şahıs bölgeden uzaklaştırıldı.

Zonguldak'ta zabıta ve polis ekipleri dilencilik yaparak çevreyi rahatsız edenlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve Zonguldak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri ile dilencilik yapan ve çevreye rahatsızlık veren şahıslar üzerinde Gazipaşa Caddesi, Nizam Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Uzun Mehmet Caddesi ve 12 katlı İş merkezi çevresinde denetim gerçekleştirildi. 8 şahsın sorgulaması yapılarak bölgeden uzaklaştırıldı. Denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Zonguldak Zabıta Güncel Haberler

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