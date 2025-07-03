Zonguldak'ta Devrilen Tomruk Yüklü Tırın Sürücüsü Kurtuldu

Zonguldak'ta Devrilen Tomruk Yüklü Tırın Sürücüsü Kurtuldu
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Zonguldak-Ankara kara yolunda devrilen tomruk yüklü tırın sürücüsü S.D. kazadan yara almadan kurtuldu. Olay sonrası tomruklar yol kenarına saçılırken, sağlık ve güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.

Zonguldak'ta devrilen tomruk yüklü tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

S.D'nin kullandığı 41 NP 433 plakalı tomruk yüklü tır, Zonguldak- Ankara kara yolu Sapça mevkisinde devrildi.

Kazada tırın dorsesindeki tomruklar yol kenarına saçıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, ekipler yolda güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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