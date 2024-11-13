Zonguldak'ta Devrilen Otomobilde Çift Yaralandı
Zonguldak-Ankara kara yolunda D.A. tarafından kullanılan otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Yaralanan sürücü ve eşi kaza yerindeki ekipler tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Zonguldak'ta devrilip ters dönen otomobilde sıkışan çift yaralandı.
D.A'nın (75) kullandığı 67 DC 154 plakalı otomobil, Zonguldak- Ankara kara yolu Köroğlu köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü ile eşi D.A. (70) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen ekipler, çifti sıkıştığı yerden çıkardı.
Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.