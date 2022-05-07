KONTROLDEN ÇIKIP DEVRİLEN KAMYONETİN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen kamyonetin altında kalan sürücü Nahit Çelik (45), yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak-Ereğli yolu Ören Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Nahit Çelik yönetimindeki 54 E 9927 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kamyonetin altından kalan Nahit Çelik'in, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel