Zonguldak'ta Dereye Giren Tesisat Ustasının Cansız Bedeni Bulundu

Zonguldak'ta pikniğe giden ve serinlemek için dereye giren tesisat ustası Ercan Ö.'nün cansız bedeni bulundu. Arkadaşları tarafından ihbar edilen jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda Ercan Ö.'nün cesedine ulaşıldı.