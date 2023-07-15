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Zonguldak'ta Dereye Giren Tesisat Ustasının Cansız Bedeni Bulundu

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Zonguldak'ta pikniğe giden ve serinlemek için dereye giren tesisat ustası Ercan Ö.'nün cansız bedeni bulundu. Arkadaşları tarafından ihbar edilen jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda Ercan Ö.'nün cesedine ulaşıldı.

ZONGULDAK'ta, pikniğe giden ve serinlemek için girdiği derede kaybolan tesisat ustası Ercan Ö.'nün (27), cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel

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