Zonguldak'ta Dereye Giren Kişi Kayboldu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde piknik için dereye giren Ercan Ö., akıntıya kapılarak kayboldu. Jandarma ve AFAD tarafından arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde ikizi A.Ö. ve 2 çalışanıyla pikniğe gidip serinlemek için dereye giren Ercan Ö. (27) akıntıya kapılarak kayboldu. Ercan Ö. için jandarma ve AFAD tarafından arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Devrek ilçesi Özbağ- Sabunlar köyleri mevkisinde dere yatağı kenarında meydana geldi. İkizi A.Ö. ve 2 çalışanıyla piknik yapmaya giden tesisat ustası Ercan Ö., serinlemek için dereye girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Ercan Ö., gözden kayboldu. Dereye giren diğer kişiler ise dallara tutunarak karaya çıkmayı başardı. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ile komando timi ve AFAD ekipleri arama- kurtarma çalışması başlattı.

Devrek Kaymakamı Ümit Altay, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ve AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör de çalışmalara eşlik ederek incelemelerde bulundu. Kaybolan Ercan Ö.?yü arama çalışmaları sürüyor. (DHA)