Zonguldak'ta depodaki demirleri keserken yakalanan 4 hırsızlık zanlısından 3'ü tutuklandı - Haberler

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Zonguldak'ta depodaki demirleri keserken yakalanan 4 hırsızlık zanlısından 3'ü tutuklandı

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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Zonguldak'ta depodaki demirleri keserken yakalanan 4 hırsızlık zanlısından 3'ü tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde depodaki demirleri keserken yakalanan 4 hırsızlık şüphelisinden 3'ü cezaevine gönderildi.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde depodaki demirleri keserken yakalanan 4 hırsızlık şüphelisinden 3'ü cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İhsanoğlu köyünde bir kişiye ait depoda bulunan demirlerin oksijen tüpüyle kesildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 4 zanlıyı suçüstü yakaladı.

Operasyonda oksijen kaynağı ve tüpü, 12 kilogramlık ev tipi mutfak tüpü ve manivela ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelilerinden 3'ü tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Zonguldak, Güncel, Haberler

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