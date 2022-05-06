Zonguldak'ta denize düşen lise öğrencisi kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak'ta denize düşen lise öğrencisi kurtarıldı

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Zonguldak'ta denize düşen lise öğrencisi kurtarıldı

Zonguldak'ta denize düşen lise öğrencisi, sahil güvenlik tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta denize düşen lise öğrencisi, sahil güvenlik tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Lise öğrencisi B.Y, Yayla Mahallesi Fener Caddesi 100. Yıl Gezi Yolu Sokak'taki kayalıkların bulunduğu bölgeden denize düştü.

B.Y'nin sesini duyan balık tutan kişilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sahil güvenlik ekipleri, lise öğrencisini kurtararak karaya çıkardı.

B.Y, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Sahil Güvenlik, Fenerbahçe, Zonguldak, Lise, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title