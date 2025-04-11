Zonguldak'ta Denizden Gelen Kar Bulutu ve Şiddetli Dalgalar

Denizden gelen kar bulutu Zonguldak'ı vurdu

Liman Caddesi'nde dalgalar 7 metreyi buldu, sıcaklık 2 dereceye kadar düştü

ZONGULDAK - Zonguldak'ta denizden gelen kar bulutuyla birlikte kısa süreli kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının 3 dereceye kadar gerilediği şehirde şiddetli rüzgar nedeniyle Liman Caddesi'ndeki dalga boyu 7 metreyi buldu. Dalgalar, duvarı aşarak liman içine girdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Zonguldak'ta hissedilen sıcaklık 3 dereceye kadar geriledi. Yağış miktarı ise 3,13 milimetreye ulaştı. Şiddetli rüzgarla birlikte Liman Caddesi'nde oluşan dalgaların boyu 7 metreye kadar çıktı. Dalgalar zaman zaman duvarı aşarak liman içine girdi.

Denizden gelen kar bulutu nedeniyle şehir merkezinde kısa süreli kar yağışı meydana geldi. Kar bulutunun denizden şehre yaklaşma anları görüntülendi. Rüzgarın 49 kilometreye kadar ulaştığı Zonguldak'ta, bazı yük gemileri açıkta bekledi.

Saatlik tahminlere göre rüzgarın gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. 21.00 ile 24.00 saatleri arasında sıcaklığın 2 dereceye kadar inmesi öngörülüyor. Nem oranı ise yüzde 70'in üzerinde seyrediyor.