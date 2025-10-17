Haberler

Zonguldak'ta Denizde Roket Motoru Bulundu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde denizde bulunan cismin 'Rus roket motoru' olduğu belirlendi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından incelenen cisim, patlayıcı madde olmadığı tespit edilerek alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaman Mahallesi açıklarında su üzerinde rokete benzer cisim olduğu ihbarı alınmasının ardından Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Koldestim) Akçakoca görevlendirildi.

Cismin "Rus roket motoru" olduğunun tespit edilmesinin ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS Grup Komutanlığı ile iletişim kuruldu.

"DENKOM Sahillerimize Vuran Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimleri Tanıma Kılavuzu (2022)" incelenmesinin ardından yapılan ilk teşhiste, cismin roket motoru olduğu değerlendirildi.

Şüpheli cismin patlayıcı madde olmadığı ve bulunduğu yerden alınabileceği öğrenildi.

Cisim, SAS Tim personeline teslim edilmek üzere bölgeden alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
