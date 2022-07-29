Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrenciyi arama çalışmaları sürüyor - Haberler

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Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrenciyi arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrenciyi arama çalışmaları sürüyor

Kilimli ilçesinde denizde kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları devam ediyor.

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Kilimli ilçesinde denizde kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları devam ediyor.

Göbü köyündeki plajda dün arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Bölümü öğrencisi Hasan Can Güney'in (19) bulunması için çalışma yürütülüyor.

Aramaların ikinci gününde Bartın Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar, AFAD ve jandarma ekipleri, Güney'in bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bazı ekipler, dron yardımıyla gencin yerini tespit etmeye çalışıyor.

Yaklaşık 40 kişilik ekibin sürdürdüğü çalışmalarda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de aileye psikososyal destek sağlıyor. Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi ekipleri sahilde bekleyenlere destek veriyor.

Öte yandan Sakarya AFAD ekibinin de çalışmalara destek vermek için Zonguldak'a hareket ettiği öğrenildi.

Ailenin kıyıdaki bekleyişi ise sürüyor.

Göbü köyündeki plajda dün arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren Hasan Can Güney, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirmiş, Güney'i kurtarmak için denize giren Berkan Süleyman Günaydın'ın da boğulma tehlikesi geçirmesinin ardından durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edilmişti.

Çevredekilerin ve ekiplerin yardımıyla denizden çıkarılan Günaydın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılmış, denizde kaybolan Güney'i arama çalışmaları kıyı şeridi boyunca ve denizde devam etmişti.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

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