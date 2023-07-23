Zonguldak'ta Denizde Kaybolan Kişinin Cesedine Ulaşıldı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu. 21 yaşındaki Muharrem Çakır'ın arkadaşları tarafından yapılan arama sonucunda cansız bedeni bulundu. Çakır'ın cenazesi otopsi için Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.