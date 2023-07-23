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Zonguldak'ta Denizde Kaybolan Kişinin Cesedine Ulaşıldı

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu. 21 yaşındaki Muharrem Çakır'ın arkadaşları tarafından yapılan arama sonucunda cansız bedeni bulundu. Çakır'ın cenazesi otopsi için Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kaybolun kişinin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolu Mevrealtı mevkisinde serinlemek için arkadaşlarıyla denize giren 21 yaşındaki Muharrem Çakır, bir süre sonra suda kayboldu.

Durumu fark edip arama yapan arkadaşları tarafından gence ulaşılamayınca polis ve sahil güvenlik ekiplerine haber verildi.

Denizde ve karada yapılan, yaklaşık 2 saat süren arama çalışmaları sonrası gencin cansız bedeni kaybolduğu yerden yaklaşık 10 metre ileride bulundu.

Çakır'ın cenazesi otopsi için Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Karadeniz Zonguldak Otopsi Ereğli Güncel Haberler

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