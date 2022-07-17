ZONGULDAK - Denizde kaybolan çocuğu arama çalışması başlatıldı Zonguldak'ta serinlemek için girdiği denizde kaybolan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı. Zonguldak'ta serinlemek için girdiği denizde kaybolan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı. Kent merkezindeki sahil yolunda arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren B.G. (16), bir süre sonra gözden kayboldu. Çocukların çevredekilerden yardım istemesi üzerine polis, Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ekiplere destek veren çocuğun yakınlarından bazıları, dalgıçların gelmemesinden şikayet ederek polis ve zabıta ekipleri ile gazetecilere tepki gösterdi. B.G'nin baygınlık geçiren yakınlarına ise sağlık ekipleri müdahale etti. Aramalar kıyı şeridi boyunca ve denizde sürerken, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor. AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel Güncel Haberler

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