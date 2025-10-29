Zonguldak'ta Denizde Hortum Oluştu
Zonguldak'ta etkili olan yağmur sonrası denizde oluşan hortum cep telefonlarıyla görüntülendi. Hortum, karaya ulaşmadan etkisini yitirdi.
Zonguldak'ta denizde oluşan hortum cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan yağmur sonrası deniz açıklarında hortum oluştu.
Kısa süren hortum, karaya ulaşmadan etkisini yitirdi.
Zonguldak'ın birçok noktasından görülen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel