Zonguldak'ta Denizde Bir Kadının Cesedi Bulundu

Zonguldak'ta Denizde Bir Kadının Cesedi Bulundu
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Zonguldak'ta yürüyüş yapan bir kişi, denizde hareketsiz birini görerek ihbarda bulundu. Yapılan incelemede, yaşamını yitirdiği belirlenen kadının Azime Karabürme olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ZONGULDAK'ta liman surlarının bulunduğu bölgede, denizde Azime Karabürme'nin (51) cesedi bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Yayla Mahallesi Liman Caddesi'nde liman surlarının bulunduğu kayalıklarda meydana geldi. İddiaya göre, bölgede yürüyüş yapan biri, denizde hareketsiz birini görerek ihbarda bulundu. Bölgeye, polis, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin Azime Karabürme olduğu tespit edildi.

Azize Karabürme'nin kayalıklarda terlikleri bulunurken, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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