Zonguldak'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları

Kentte, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında, çeşitli etkinlikler düzenlendi. İl merkezinde, protokol üyelerinin de içinde bulunduğu römorkör, denize açıldı. Römorkörler ve sahil güvenlik unsurlarıyla su gösterisi yapıldı. Bu sırada demir bölgesindeki Tamara isimli yük gemisi de korna çaldı. Römorkörlerle yapılan su gösterisini Uzunmehmet Camisi'nin avlusundakiler, ilgiyle izleyip cep telefonu kameralarıyla görüntülemeye çalıştı.

Ereğli ilçesindeki etkinlikler kapsamında önce Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi, ardından da protokol üyeleri Erdemir Limanı'ndan denize açıldı. Heyet, 19 Kasım 2023'teki fırtına nedeniyle batan 'Kafkametler' gemisinin batığının bulunduğu bölgeye geldi. 5 mürettebatının cansız bedenine ulaşılan, kayıp 7 mürettebatını bulmak için 226 gündür çalışmaların sürdüğü 'Kafkametler' gemisi anısına' yazılı çelenk batığın olduğu suya bırakıldı.